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Manifestation CGT Cheminots. (Crédit : Julien Barletta / Lyon Capitale)

Auvergne-Rhône-Alpes : la CGT des cheminots appelle à la grève le 10 juin

  • par C.M.

    • À l’appel unitaire de la CGT des cheminots et des autres organisations syndicales représentatives de la SNCF, les cheminots seront en grève le 10 juin. Des actions sont prévues à Lyon, Saint-Etienne et Valence.

    Nouvelle grève à la SNCF. À l’appel unitaire de la CGT des cheminots et des autres organisations syndicales représentatives de la SNCF, une grève sera organisée le 10 juin prochain. En Auvergne-Rhône-Alpes, des actions doivent être organisées à Lyon, Saint-Etienne et Valence.

    "La stratégie du président (Jean) Castex et sa clique est claire, diviser les cheminots"

    Dans un communiqué, la CGT des cheminots de la région lyonnaise alerte sur la situation "d’une gravité absolue" à la SNCF : "intensification des tâches, perte des repères métiers, dégradation continue des conditions de travail, pression managériale, casses des collectifs de travail, etc." Les cheminots déplorent également des "destructions" qui "s’empilent les unes après les autres, avec comme la constante volonté de déstabiliser de manière permanente les organisations du travail et de casser les repères collectifs."

    Et d’ajouter : "À travers les annonces et les projets, la stratégie du président (Jean) Castex et sa clique est claire, diviser les cheminots et imposer des règles différentes selon les entités, les activités et les filiales. Ces logiques conduisent à des drames humains et sont de véritables provocations !"

    Les cheminots demandent ainsi "l’arrêt immédiat" des réorganisations et des suppressions de postes, mais aussi le "maintien de l’unité sociale et des droits de haut niveau pour tous les cheminots" et l’augmentation des salaires.

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