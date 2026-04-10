Ici, pas besoin de voiture. Pourtant, ce joli village de montagne est le plus dénivelé de France, du point le plus bas, à 600 mètres d’altitude, jusqu’au toit de l’Europe, à 4 808 mètres de haut. Et il n’y a pas de métro ! À la gare du Fayet, tous les étages de la commune sont accessibles : la télécabine Le Valléen ou l’ascenseur des Thermes pour rejoindre le bourg et les navettes Facilibus pour Saint-Nicolas-de-Véroce. Le paradis des randonneurs et des cyclistes !

Le vallon de Miage © Boris Molinier

City break 100 % outdoor

Vous aimez le sport et les grands espaces ? Depuis Saint-Gervais ou Saint-Nicolas-de-Véroce, nous vous conseillons pour ce premier jour d’aller faire un tour au hameau de Miage, aux chalets du Truc ou au lac du Vivier, une balade parfaite pour les familles. En cette saison, les délicates touches blanches, violettes et jaunes des premiers crocus qui pointent le bout de leur nez sont un véritable régal pour les yeux.

Le lendemain, prenez le temps de choisir le destrier idéal. Amoureux de la petite reine, du VTT ou du VTT à assistance électrique, qu’importe, vous n’aurez que l’embarras du choix, selon votre niveau, votre forme et vos envies. De longueurs variées, certains parcours ont un dénivelé positif de plus de 1 000 mètres, quand d’autres n’en font que 100…

Tous les itinéraires de randonnée et de vélo sont sur saintgervais.com

Randonnée face au Mont-Blanc © Fabian Bodet

Après deux jours passés à sillonner les doux paysages printaniers, quoi de plus agréable qu’une belle dalle chauffée par le soleil ? Saint-Gervais est un spot prisé des grimpeurs. Commencez par les voies du parc thermal du Fayet, accessible par l’étonnant ascenseur des Thermes. Astuce : vérifiez que le rocher est orienté au sud ! Pour les frileux, et les journées pluvieuses, testez la nouvelle salle indoor à deux pas de la gare du Fayet : Le Topo. Soit 2 000 m2 de blocs et de voies mais aussi un espace enfant, un bistrot et une terrasse pour recharger les batteries. Petit plus : la salle propose des cours privés pour débuter ou se perfectionner.

Horaires et tarifs sur letopo.fr

Les voies du parc thermal du Fayet © Boris Moliniera

L’après-midi, initiez-vous au métier de guide ! À la Maison forte de Hautetour, au centre du village, la visite commentée de l’exposition Le Mont-Blanc, côté Val Montjoie vous fera voyager au cœur des premières cordées parties à l’assaut du plus haut sommet d’Europe, à la fin du XVIIIe siècle, jusqu’à l’ascension proposée aujourd’hui par la Compagnie des guides Saint-Gervais/Les Contamines. De quoi susciter quelques vocations…

Réservation obligatoire au 04 50 47 78 95 la veille avant 18 h.

Exposition Le Mont-Blanc, côté Val Montjoie © Hugo Guillerez

Week-end ressourçant

Allier montagne et culture, à Saint-Gervais, c’est possible. Après une bonne nuit au pied du Mont-Blanc, partez à la découverte de la joyeuse exubérance baroque des monuments religieux du territoire, fraîchement rénovés. Au départ de la télécabine du Châtelet, suivez le Sentier du Baroque, une agréable promenade de 6,5 kilomètres (aller) jusqu’à l’oratoire du Brettey, puis les chapelles du Gollet, de la Combe et des Plans, l’oratoire du Crozat, la chapelle des Chattrix et enfin l’église de Saint-Nicolas-de-Véroce.

L’église de Saint-Nicolas-de-Véroce © Pascal Deloche

Ne vous fiez pas à la sobriété de sa façade ! Passez la porte et découvrez un véritable joyau de l’art baroque alpin : son bleu unique, ses dorures, ses délicates fresques peintes, ses retables en bois finement sculpté… N’oubliez pas de pousser la porte du musée d’Art sacré, juste à côté, pour plonger dans l’histoire du village.

Itinéraire et explications sur saintgervais.com

Le lendemain, poursuivez votre escapade culturelle à La Cure, au centre du village, qui expose une jolie collection de paysages de montagne peints par Ange Abrate. Originaire de Turin, l’homme n’était pas seulement peintre, mais aussi alpiniste. Il a vécu à Chamonix puis à Sallanches, et a arpenté les Alpes en long, en large et en travers. Cette connaissance directe, presque intime, de nos montagnes est palpable dans ses œuvres, au point que vous aurez l’impression de contempler les sommets tranquillement assis sur un rocher, à côté du peintre.

Visite commentée sur réservation au 04 50 47 78 95 la veille avant 18 h

Impossible de quitter Saint-Gervais sans avoir trempé un orteil dans son eau magique, issue des neiges éternelles qui vous surplombent. En famille, en amoureux ou entre amis, les bains du Mont-Blanc sont l’endroit parfait pour un après-midi relaxant : massages, saunas, bains de vapeur, bassins intérieurs et même à ciel ouvert, au pied de la gorge du Bonnant… Seul inconvénient : vous ne voudrez plus jamais repartir !

Horaires et tarifs sur thermes-saint-gervais.com

Les thermes de Saint-Gervais © Manon Guenot

À ne pas rater

La nature fait son cinéma

Grande nouveauté ce printemps : la première édition du festival du Film nature ! Du 16 au 19 avril à Saint-Gervais, une vingtaine de films tous publics vous dévoileront la vie merveilleuse des animaux marins, les secrets des oiseaux, la beauté et la fragilité de la faune et de la flore qui nous entourent… Inoubliable. Au programme également : des conférences, des expositions photos et des ateliers pour apprendre à reconnaître les fleurs comestibles ou fabriquer ses propres cosmétiques.

Pratique :

Où loger ?

• Plan B (nouveau concept qui mixe hôtel et auberge de jeunesse) – planb-livingsaintgervais.com

• Hôtel Le Cœur des Neiges (ambiance chalet avec spa) – hotelcoeurdesneiges.com

• La Ferme de Cupelin (petit hôtel de charme) à Saint-Gervais – lafermedecupelin.com

Où se restaurer ?

• Rond de Carotte (restaurant/café/caviste) – ronddecarotte.com

• Bistrot Sérac (viandes à la braise) – 3serac.fr

• Tesoro Mio (restaurant italien) – 04 50 91 80 25

Événements

• Du 27 mars au 10 avril : festival japonais “Saint-Gervais sous les Sakuras”

• Du 7 au 28 avril : jardin des glaces ludique le mardi matin à la patinoire de Saint-Gervais

• Du 16 au 19 avril : festival du Film nature à Saint-Gervais

• Du 19 au 21 mai : l’Opéra national de Lyon est en itinérance à Saint-Gervais (concerts tous les soirs)

• Du 29 au 31 mai : Roc Fest festival d’escalade. Au programme : compétitions, ateliers, initiation, projections… autour de l’escalade.

Comment s’y rendre ?

• Depuis Paris : 5 heures (TGV puis TER) avec un changement à Bellegarde-sur-Valserine

• Depuis Lyon : 4 heures (TER) avec un changement à Bellegarde-sur-Valserine

• Depuis Genève : 1 heure 45 (TER)