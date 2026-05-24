Actualité
La tour métallique de Fourvière @WilliamPham

Lyon : une pétition lancée pour rouvrir la tour métallique de Fourvière au public

  • par Corentin Lucas
  • 1 Commentaire

    • La tour métallique de Fourvière pourrait-elle redevenir un lieu accessible aux Lyonnais et aux touristes ? C’est en tout cas l’objectif d’une pétition lancée par Édouard Hoffmann.

    "La Tour métallique de Fourvière appartient à l’histoire de tous les Lyonnais". En début de semaine, Édouard Hoffmann, conseiller municipal de Lyon engagé aux côtés de Jean-Michel Aulas, a lancé une pétition sur Internet. Celui-ci souhaite rouvrir la tour métallique de Fourvière au public pour lui redonner une fonction de lieu de visite et de patrimoine vivant.

    Dans sa pétition, Édouard Hoffmann estime que Lyon "manque de grands points de vue accessibles" et que la tour pourrait devenir "l’un des plus beaux belvédères urbains d’Europe". Il appelle à une "étude de faisabilité publique" et à une "réflexion collective" autour de l’avenir du monument. "Notre patrimoine mérite d’être vécu, pas seulement regardé de loin", écrit-il, estimant qu’une réouverture permettrait de renforcer l’attractivité de la ville au-delà de la région.

    Lire aussi : Fourvière : quand l’emblème lyonnais menace de s’effriter

    Un patrimoine fermé au public depuis les années 1950

    Installée au sommet de la colline de Fourvière, la structure emblématique de Lyon, haute de 80 mètres, n’accueille plus de visiteurs depuis plus de 70 ans. Inaugurée en 1894 à l’occasion de l’Exposition universelle, elle offrait à l’époque un panorama sur la ville grâce à un ascenseur et un espace d’observation, ainsi qu’un restaurant. Après avoir fermé ses portes aux visiteurs en 1953, la tour est devenue un site technique dédié à la diffusion d’ondes, propriété de l’opérateur TDF.

    Des propositions similaires à celle d’Édouard Hoffmann avaient déjà émergé ces dernières années, notamment dans le cadre du budget participatif de la Ville de Lyon, sans suite concrète. La tour appartenant à une entreprise privée, il est difficile d’imaginer un retour du public.

    Lire aussi : "Sacrées boîtes" : la foi en miniature dévoilée à Fourvière

    à lire également
    Roland-Garros : Giovanni Mpetshi Perricard face à l’immense Novak Djokovic pour son entrée en lice

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Roland-Garros : Giovanni Mpetshi Perricard face à l’immense Novak Djokovic pour son entrée en lice 12:15
    Lyon : une pétition lancée pour rouvrir la tour métallique de Fourvière au public 11:30
    Près de Lyon : un homme soupçonné de proxénétisme sur deux mineurs de 15 ans arrêté 10:40
    police lyon faits divers
    Lyon : de nouveaux tirs dans le 8e arrondissement, une voiture ciblée 10:00
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Lyon : les rassemblements automobiles sauvages interdits tout le week-end 09:30
    d'heure en heure
    Près de Lyon : une voiture avec cinq personnes à bord termine contre un arbre 09:00
    Football : on connaît la date du retour à l’entraînement de l’OL 08:30
    Un dimanche aux allures estivales à Lyon, jusqu’à 33 degrés attendus 08:00
    Football : pas de neuvième sacre européen pour l’OL Lyonnes, sèchement battu par le FC Barcelone 23/05/26
    Lyon : la Marche pour Jésus espère réunir 10 000 personnes le 30 mai 23/05/26
    Travail d'équipe projet
    Lyon : une semaine dédiée à l’entrepreneuriat féminin en juin 23/05/26
    Lyon rend hommage aux victimes de l’esclavage colonial lors d’une cérémonie de mémoire 23/05/26
    Emmanuel Macron inaugure une mine de lithium en Auvergne-Rhône-Alpes, un projet qui divise 23/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut