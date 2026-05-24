La tour métallique de Fourvière pourrait-elle redevenir un lieu accessible aux Lyonnais et aux touristes ? C’est en tout cas l’objectif d’une pétition lancée par Édouard Hoffmann.

"La Tour métallique de Fourvière appartient à l’histoire de tous les Lyonnais". En début de semaine, Édouard Hoffmann, conseiller municipal de Lyon engagé aux côtés de Jean-Michel Aulas, a lancé une pétition sur Internet. Celui-ci souhaite rouvrir la tour métallique de Fourvière au public pour lui redonner une fonction de lieu de visite et de patrimoine vivant.

Dans sa pétition, Édouard Hoffmann estime que Lyon "manque de grands points de vue accessibles" et que la tour pourrait devenir "l’un des plus beaux belvédères urbains d’Europe". Il appelle à une "étude de faisabilité publique" et à une "réflexion collective" autour de l’avenir du monument. "Notre patrimoine mérite d’être vécu, pas seulement regardé de loin", écrit-il, estimant qu’une réouverture permettrait de renforcer l’attractivité de la ville au-delà de la région.

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Un patrimoine fermé au public depuis les années 1950

Installée au sommet de la colline de Fourvière, la structure emblématique de Lyon, haute de 80 mètres, n’accueille plus de visiteurs depuis plus de 70 ans. Inaugurée en 1894 à l’occasion de l’Exposition universelle, elle offrait à l’époque un panorama sur la ville grâce à un ascenseur et un espace d’observation, ainsi qu’un restaurant. Après avoir fermé ses portes aux visiteurs en 1953, la tour est devenue un site technique dédié à la diffusion d’ondes, propriété de l’opérateur TDF.

Des propositions similaires à celle d’Édouard Hoffmann avaient déjà émergé ces dernières années, notamment dans le cadre du budget participatif de la Ville de Lyon, sans suite concrète. La tour appartenant à une entreprise privée, il est difficile d’imaginer un retour du public.

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