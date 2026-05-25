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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux personnes blessées après une collision entre trois véhicules. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Rhône : une jeune femme et un homme décèdent dans deux accidents de la route

  • par LR

    • Deux accidents tragiques ont coûté la vie à une jeune femme de 19 ans et un homme d’une vingtaine d’années dimanche 24 mai.

    Le premier drame est survenu dimanche 24 mai à Charentay (Rhône). Deux jeunes de 19 ans, un homme et une femme, circulaient sur la route de Saint-Étienne lorsque leur voiture est partie en tonneaux avant de finir sur le toit. Selon les informations du Progrès, la voiture a terminé sa course dans le fossé. La jeune fille est décédée sur le coup. D’après les premiers éléments, le jeune homme aurait tenté d’éviter un véhicule qui arrivait en face.

    Quelques heures plus tard, à Limas, quatre jeunes hommes d’une vingtaine d’années ont également été victimes d’un accident de la route peu avant 5 heures. Toujours selon nos confrères, leur voiture aurait percuté un arbre à pleine vitesse route de Riottier. L’un d’eux est mort sur place. Les autres passagers ont été pris en charge, grièvement blessés, puis transportés les hôpitaux Édouard-Herriot et Lyon Sud. 21 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place le temps de l’opération.

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