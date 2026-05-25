Vénissieux : un homme blessé par balle dans le quartier des Minguettes

Touché au thorax, l’homme a été pris en charge en urgence absolue dimanche 24 mai aux alentours de 22 h 30.

Nouvel épisode de violence dans la métropole lyonnaise. Dimanche 24 mai, un homme a été pris en charge en urgence absolue à l’hôpital Lyon Sud aux alentours de 22 h 30.

Selon nos confrères du Progrès, l’homme a été touché par balle au thorax alors qu’il était dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux.

Si l’on ignore encore les circonstances de cet incident, les faits se sont déroulés à proximité du boulevard Lénine. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon.

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