Météo : la chaleur étouffante se maintient à Lyon, 33 degrés attendus ce lundi

33 degrés sont encore attendus ce lundi 25 mai, tandis que le soleil s'imposera très largement dans le ciel au-dessus de Lyon.

C'est encore une journée très chaude qui s'annonce à Lyon ce lundi 25 mai, à l'occasion de la Pentecôte. Ce matin, le mercure indique en effet déjà 19 degrés, la nuit n'ayant pas permis de rafraîchir la ville. Le soleil quant à lui n'a aucun mal à s'imposer dans le ciel.

Dans l'après-midi, la séquence estivale se poursuivra puisque 33 degrés sont encore attendus, soit 10 degrés de plus que les normales de saison.