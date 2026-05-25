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Lyon : une femme meurt lors de sa participation à l’Hyrox

  • par LR

    • Une femme est décédée d’une hyperthermie ce dimanche 24 mai alors qu’elle participait à l’Hyrox organisé à Eurexpo Lyon.

    Un drame est survenu ce dimanche 24 mai à Eurexpo, près de Lyon. Alors qu’elle participait à l’Hyrox, compétition sportive intense mêlant course et exercices, une femme a été prise en charge par les secours pour une hyperthermie, révèlent nos confrères d’actuLyon. Transportée à l’hôpital, la victime n’a pas survécu.

    L’Hyrox attire de plus en plus d’adeptes à travers la France. À Lyon, il s’agissait de la première édition de cette compétition. Elle s’est déroulée du 20 au 24 mai.

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