Lyon : une femme meurt lors de sa participation à l’Hyrox

Une femme est décédée d’une hyperthermie ce dimanche 24 mai alors qu’elle participait à l’Hyrox organisé à Eurexpo Lyon.

Un drame est survenu ce dimanche 24 mai à Eurexpo, près de Lyon. Alors qu’elle participait à l’Hyrox, compétition sportive intense mêlant course et exercices, une femme a été prise en charge par les secours pour une hyperthermie, révèlent nos confrères d’actuLyon. Transportée à l’hôpital, la victime n’a pas survécu.

L’Hyrox attire de plus en plus d’adeptes à travers la France. À Lyon, il s’agissait de la première édition de cette compétition. Elle s’est déroulée du 20 au 24 mai.