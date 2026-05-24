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Une voiture a été incendiée dans un quartier de Rillieux-la-Pape. (Photo d’illustration)

Près de Lyon : une voiture incendiée en pleine nuit à Rillieux-la-Pape

  • par Corentin Lucas

    • Un véhicule a été entièrement détruit par les flammes dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai à Rillieux-la-Pape, au nord de Lyon.

    Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 2h du matin, sur le parking d’une copropriété située avenue Général-Leclerc, dans le quartier des Semailles de Rillieux-la-Pape.

    Selon les informations de nos confrères du Progrès, des individus auraient d’abord dégradé le véhicule stationné avant de briser ses vitres à coups répétés. La voiture aurait ensuite été incendiée, sans que les auteurs ne soient identifiés à ce stade.

    Lorsque les sapeurs-pompiers sont intervenus, le véhicule était déjà largement embrasé. Un fourgon incendie a été déployé afin de maîtriser le sinistre, ce qui a été fait aux alentours de 2h30 du matin. Fort heureusement, aucun autre véhicule n’a été touché par les flammes.

    Ce n’est pas la première fois que cela se produit dans le quartier des Semailles. Un incendie volontaire de voiture avait déjà été signalé en avril dernier. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incendie et d’identifier les éventuels auteurs de ces dégradations volontaires.

    Lire aussi : Lyon : des renforts policiers déployés après les tirs dans le 8e arrondissement

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