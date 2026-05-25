Lyon : un immeuble évacué à la Croix-Rousse après qu’une casserole a pris feu

L’incident a lieu ce lundi 25 mai dans la matinée. Aucun blessé à déplorer, mais cet appartement de la Croix-Rousse a été évacué par prudence.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce lundi 25 mai au 17 rue d’Austerlitz, à la Croix-Rousse, pour un feu dans un appartement, rapporte Le Progrès. Selon nos confrères, une casserole aurait pris feu au 3e étage, mais a finalement été rapidement éteinte.

Les habitants ont évacué l’immeuble par prudence tandis que les soldats du feu sont intervenus pour procéder au désenfumage. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.

EDF a par ailleurs coupé l’électricité le temps des opérations. Une ambulance et une grande échelle ont été dépêchées sur les lieux. Les habitants vont pouvoir regagner l’immeuble une fois les vérifications effectuées.