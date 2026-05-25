La compagnie aérienne Royal Air Maroc a annoncé samedi suspendre provisoirement plusieurs liaisons avec l’Europe et l’Afrique en raison de la hausse du prix du carburant.

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé samedi la suspension provisoire de plusieurs de ses vols vers des destinations européennes et africaines, en raison de la hausse des prix du carburant due à la guerre au Moyen-Orient.

La compagnie a indiqué dans un communiqué relayé par l'agence officielle marocaine MAP être "amenée à prendre des mesures d'adaptation de son réseau international" en raison de "la forte hausse des prix du kérosène, conséquence directe des tensions géopolitiques au Moyen-Orient." Elle évoque également "un ralentissement de la demande sur certaines dessertes."

Plusieurs villes européennes concernées, dont Lyon

La suspension concerne notamment des vols reliant Marrakech à Marseille, Lyon, Bordeaux et Bruxelles. Elle inclut également des liaisons entre Casablanca et plusieurs aéroports africains, notamment à Bangui, Brazzaville, Kinshasa, Douala, Yaoundé et Libreville. S'y ajoutent deux lignes reliant Tanger à Barcelone et Malaga.

La compagnie a dit suivre "avec une grande attention l'évolution de la situation internationale" et s'est engagée à "rétablir progressivement ces lignes dès que les conditions opérationnelles et économiques le permettront."

Détenue à plus de 98 % par l'Etat, la RAM a lancé en 2023 un programme ambitieux visant notamment à porter sa flotte de 50 appareils actuellement à 200 d'ici 2037.

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