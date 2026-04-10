Un homme a été condamné à 18 ans d'emprisonnement et plusieurs centaines de milliers d'euros d'amendes pour trafic de tabac et blanchiment douanier. Le résultat d'un travail d'enquête coordonné entre différents services.

Belle prise pour la douane de Lyon. Ce jeudi 9 avril, un individu originaire de la Drôme résidant en Ardèche a été condamné par le tribunal judiciaire de Valence à 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Les faits reprochés se concentrent sur une détention de tabac sans justificatif régulier, pour laquelle il écope de 249.831 euros d'amende. Il devra également s'acquitter de la somme de 19.600 euros pour des faits de blanchiment douanier.

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C'est dans le cadre du GRITT (groupe de recherche et d’intervention contre tous les trafics) de Lyon, que les services douaniers ont pu identifier que l'individu, déjà connu pour des faits similaires, réalisait des allers-retours entre la Belgique et la France, d’où provenaient les cigarettes. Son trafic est estimé à plusieurs tonnes de cigarette.

L'individu a pu être interpellé par la brigade des douanes de Romans-sur-Isère lors d’un contrôle au péage de Loriol (Drôme). En fouillant son véhicule, les douaniers ont découvert 25 cartons contenant chacun 50 cartouches de cigarettes. Procédant par la suite à la perquisition de son domicile, les agents ont saisi 12 cartons de 50 cartouches supplémentaires, 6 paquets de cigarettes et 19 600 euros en espèce. Cette somme a été saisie au titre du blanchiment douanier.

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