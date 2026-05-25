OL Lyonnes : Ada Hegerberg cambriolée durant la finale de la Ligue des Champions

Alors que la joueuse de l’OL Lyonnes affrontait le FC Barcelone à Oslo (Norvège) ce samedi, son domicile a été cambriolé durant le match.

C’est une fin de semaine compliquée pour Ada Hegerberg. En déplacement en Norvège ce samedi 23 mai pour affronter le FC Barcelone lors de la finale de la Ligue des Champions (0 - 4), l’attaquante de l’OL Lyonnes a appris que son domicile lyonnais avait été cambriolé, révèle l’Équipe. Le montant du préjudice n’a pas encore été précisé.

Nos confrères indiquent par ailleurs qu’Ada Hegerberg avait déjà découvert un traqueur sur sa voiture il y a quinze jours, avant de porter plainte.

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