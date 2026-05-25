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Ada Hegerberg (Olympique Lyon, 14); Porträt, Einzelbild; beim Abschlusstraining

OL Lyonnes : Ada Hegerberg cambriolée durant la finale de la Ligue des Champions

  • par LR

    • Alors que la joueuse de l’OL Lyonnes affrontait le FC Barcelone à Oslo (Norvège) ce samedi, son domicile a été cambriolé durant le match.

    C’est une fin de semaine compliquée pour Ada Hegerberg. En déplacement en Norvège ce samedi 23 mai pour affronter le FC Barcelone lors de la finale de la Ligue des Champions (0 - 4), l’attaquante de l’OL Lyonnes a appris que son domicile lyonnais avait été cambriolé, révèle l’Équipe. Le montant du préjudice n’a pas encore été précisé.

    Nos confrères indiquent par ailleurs qu’Ada Hegerberg avait déjà découvert un traqueur sur sa voiture il y a quinze jours, avant de porter plainte.

    Lire aussi : Football : pas de neuvième sacre européen pour l’OL Lyonnes, sèchement battu par le FC Barcelone

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