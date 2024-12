Cet hiver, offrez-vous des vacances reposantes au pied du mont Blanc, sans coups de klaxon ni embouteillages. À Saint-Gervais-les-Bains, tout se fait skis aux pieds !

Marre des bouchons sur le périph, du temps passé à tourner à la recherche d’une place de stationnement et de l’odeur âcre des gaz d’échappement ? Alors laissez la voiture au garage et profitez d’une bouffée d’air pur au pays du mont Blanc.

Depuis cet hiver, un Lyon-Saint-Gervais skis aux pieds, c’est possible ! La coquette station savoyarde du val Montjoie, dont la commune s’étale des rives de l’Arve jusqu’aux pentes du mont Blanc, inaugure en décembre l’Alpin. Cet impressionnant téléphérique d’une capacité de 2 800 personnes par heure permet aux vacanciers qui arrivent en train de rejoindre directement le départ des pistes, à 1 400 mètres d’altitude. Depuis la gare du Fayet, porte d’entrée de la commune, il vous suffit d’emprunter la télécabine du Valléen jusqu’à Saint-Gervais puis d’enchaîner avec l’Alpin et vous voilà au pied des pistes, en une dizaine de minutes ! De là, le domaine Évasion Mont-Blanc, et ses 400 kilomètres de pistes, vous attend. Des bleues et des vertes généreuses, idéales pour débuter, aux meilleurs spots de freeride réservés aux passionnés de poudreuse, il y a de quoi faire !

L’Alpin © Hugo Guillerez

L’Alpin est le dernier-né d’une série d’équipements innovants destinés à faciliter les déplacements doux au cœur de Saint-Gervais-Mont-Blanc. La mobilité est un enjeu de taille pour la commune qui compte quatre villages : Saint-Gervais au centre, entouré par Saint-Nicolas-de-Véroce, Le Fayet et Le Bettex. La télécabine urbaine du Valléen, mise en service en septembre, doit permettre de réduire le trafic routier quotidien d’un quart. Sa capacité de 1 200 personnes par heure et son temps de trajet d’environ cinq minutes entre Le Fayet et le bourg de Saint-Gervais, plus rapide que par la route, vise à en faire un moyen de locomotion utilisé toute l’année, au quotidien, par les habitants. Le bourg espère ainsi diminuer de près de 15 000 le nombre de véhicules qui stationnent dans le village chaque année.

Tickets sur saintgervais.com

Les thermes © Christophe Daguet

Thermes : un ascenseur qui utilise les eaux usées

Sur une distance beaucoup plus courte, un ascenseur étonnant a été inauguré cet été entre le parc thermal du Fayet et le bourg de Saint-Gervais. L’engin, premier du genre en France, fonctionne grâce à une technique inspirée du XXe siècle et suggérée par l’ingénieur britannique Michaël Farmer : les eaux usées.

L’ascenseur des Thermes

Ce contre-poids naturel de 1 200 litres pompé dans le réseau communal permet à l’ascenseur de descendre les 255 mètres qui séparent le vallon thermal du bourg. En bas, une fois délesté de cette eau, il remonte, tout simplement ! L’aller-retour en trois minutes et la capacité de 16 personnes de la cabine en font un moyen de locomotion pratique et rapide pour aller faire des courses sans prendre sa voiture… ou s’offrir une pause thermale ! Nichés au cœur d’une nature luxuriante, au pied de montagnes majestueuses, les Bains du Mont-Blanc vous promettent quelques heures placées sous le signe du bien-être. Bains de vapeur, saunas, grottes immersives, couloirs d’expériences, dalles chaudes, bassins d’eau thermale… Une parenthèse hors du temps, dans un cadre exceptionnel propice à la relaxation.

Plus d’informations sur spa.thermes-saint-gervais.com

Le tramway du Mont-Blanc © Boris Molinier

Tramway électrique

Comment oublier l’emblématique tramway du Mont-Blanc ? Depuis 1909, le train à crémaillère le plus haut de France transporte les alpinistes jusqu’au pied du mont Blanc. En hiver, il emmène piétons et skieurs jusqu’au plateau de Bellevue (1 800 mètres), en plein cœur du domaine skiable Les Houches Saint-Gervais. Plus petit et plus calme que le premier, celui-ci déroule 55 kilomètres de pistes en forêt, au cœur d’un magnifique panorama à 360° sur le massif du Mont-Blanc. Le trajet est de toute beauté, entre le charme suranné des voitures et les paysages enneigés à admirer, bien au chaud, sur les banquettes de bois. Toujours tendance malgré son âge, le tramway est lui aussi passé à l’électrique, s’offrant même une petite pointe à 20 km/h au passage. Cerise sur le gâteau : l’accès au tramway est inclus dans tous les forfaits des Houches Saint-Gervais !

tramwaydumontblanc.montblancnaturalresort.com/fr/

Le village de Saint-Gervais © Boris Molinier

Infos pratiques

Où manger ?

• Casa Nostra (cuisine italienne) à Saint-Gervais – 09 81 30 29 12

• Le Mont Joly (bistrot, cuisine traditionnelle, terrasse panoramique) à Saint-Nicolas-de-Véroce – 04 50 78 66 14

• Source (cuisine française traditionnelle dans un cadre contemporain) à Saint-Gervais – source-restaurant-saint-gervais.com

Où loger ?

• Plan B Living Saint-Gervais (nouveau concept qui mixe hôtel et auberge de jeunesse) à Saint-Gervais – planb-livingsaintgervais.com

• La Ferme de Cupelin (petit hôtel de charme) à Saint-Gervais – lafermedecupelin.com

• Hôtel Le Saint-Gervais (hôtel 4* et spa au pied de la gare du tramway du Mont-Blanc) à Saint-Gervais – lesaintgervais.com

Événements

• Le 19 décembre : Visite commentée de l’exposition Façonner le monde, visions d’ingénieurs photographes en montagne (avec la commissaire d’exposition Frédérique Mocquet et Marie Fekkar, archiviste au Archives nationales) à la Maison forte de Hautetour

• Du 25 décembre au 1er janvier : Festival des lumières de Saint-Gervais Mont-Blanc (illuminations et animations sur le modèle de la Fête des lumières lyonnaise)

• Le 30 décembre : Comédie musicale pour enfants Le Ukulélé magique de Noël au théâtre Montjoie de Saint-Gervais

• Le 2 janvier : Spectacle de contes à la bibliothèque Fernand-Braudel de Saint-Gervais

• Les 18 et 19 janvier : White Week-end (initiations gratuites au ski de randonnée, freeride, biathlon, yoga sur neige…)

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures 30 depuis Lyon par l’A40

• En train : TER Lyon-Saint-Gervais Le Fayet (entre 3 heures 30 et 4 heures 30 avec une correspondance à Bellegarde-sur-Valserine et éventuellement Annemasse ou Genève)