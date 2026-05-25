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Vue de Lyon. @CM

L'épisode de pollution continue, la qualité de l'air reste mauvaise ce lundi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La qualité de l'air est mauvaise ce lundi 25 mai, notamment en raison d'une concentration importante d'ozone dans l'atmosphère autour de Lyon.

    Alors que la préfecture du Rhône a activé le niveau "information-recommandation" dimanche, la vigilance reste de mise à Lyon et dans la métropole. La qualité de l'air reste, en effet, dégradée ce lundi 25 mai, puisque la concentration en ozone dans l'atmosphère est toujours au-dessus du seuil réglementaire.

    L'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : "Les conditions météorologiques se maintiennent et les concentrations d'ozone resteront importantes. La qualité de l'air sera mauvaise sur la majeure partie du territoire et dégradée sur les marges est et ouest de la région."

    Des recommandations pour les personnes fragiles

    La préfecture recommande aux personnes fragiles de limiter leurs déplacements à proximité des grands axes routiers durant les heures de pointe et d’éviter les activités physiques intenses, notamment entre 13 heures et 20 heures. Pour le reste de la population, les autorités estiment qu’il n’est pas nécessaire de modifier les activités habituelles.

    Les services de l'État encouragent par ailleurs les habitants à utiliser les transports en commun, le vélo ou le covoiturage. Les automobilistes sont quant à eux invités à réduire leur vitesse, éviter les accélérations brusques et limiter l’usage de la climatisation.

    Lire aussi : "Un bilan positif, mais avec un effet de seuil" : a-t-on mieux respiré en Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 ?

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