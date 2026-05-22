Pilgrimz, la nouvelle invention lyonnaise qui séduit l’étranger

L’audioguide lyonnais gratuit et disponible en 9 langues séduit les voyageurs. Plus de 1 400 parcours ont déjà été créés dans 37 pays différents.

Lancé en fin d’année 2025, l’audioguide lyonnais Pilgrimz compte déjà plus de 1 400 parcours créés. Ils sont repartis dans plus de 550 villes de 37 pays différents. Disponible sur iOS et Android, l’audioguide se déclenche automatiquement à l’approche d’un monument grâce à la géolocalisation et explique son histoire.

La lyonnaise Amandine Soares, fondatrice de Pilgrimz, a pensé cet audioguide comme un moyen d’en apprendre davantage sur les monuments qui nous entourent. "Avec Pilgrimz, on remet la curiosité et le partage au centre du voyage", déclare-t-elle.

Le réseau social du voyage

L’envie est de concevoir un réseau social du voyage culturel. C’est pourquoi l’application est gratuite et disponible en 9 langues. Elle permet de découvrir de nouveaux lieux de manière immersive. En quelques mois, des destinations aussi variées que des sites patrimoniaux alpins, des domaines viticoles ou des espaces naturels protégés ont rejoint la plateforme.

Les parcours s'enregistrent automatiquement, ce qui permet aux autres voyageurs de s'en inspirer. Tout le monde peut ainsi créer un audioguide. Son parcours est tracé et tous les points d’intérêt sont signifiés. Ainsi, chaque voyageur peut décider de le rendre visible sur Pilgrimz ou sur d’autres réseaux sociaux. Que l'on décide de suivre un itinéraire précis ou de déambuler dans les rues d'une nouvelle ville, l'audioguide s'adapte aux monuments environnants. Le mode hors ligne est disponible lorsque la carte de la ville a été téléchargée auparavant.

Lire aussi : "C'est la meilleure façon de découvrir une ville" : à Lyon, les visites guidées cartonnent pendant les vacances