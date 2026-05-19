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Route vers l’Alpe d’Huez CC Robbie Shade

Été 2026 : les Alpes plébiscitées par les vacanciers français

  • par LR

    • Selon de nouvelles données Airbnb, l’Alpe d’Huez et Les Gets figurent parmi les destinations les plus recherchées pour l’été. Une tendance qui confirme l’attrait croissant pour les vacances de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes.

    La montagne estivale confirme son retour en force. D’après les dernières données publiées par Airbnb, deux stations d’Auvergne-Rhône-Alpes s’imposent parmi les destinations françaises les plus recherchées pour les vacances d’été 2026 : l’Alpe d’Huez, en forte progression, et Les Gets en Haute-Savoie.

    Dans un contexte économique marqué par la hausse des coûts de transport et une attention accrue au pouvoir d’achat, les voyageurs privilégient désormais les séjours proches de leur domicile. Les recherches effectuées en France pour l’été progressent de près de 5 %, tandis que plus de 40 % des réservations concernent des séjours à moins de 500 kilomètres. Une tendance qui profite directement aux territoires alpins.

    Ainsi, la montagne attire par son offre d’activités estivales : VTT, trail, randonnée ou encore baignade en lacs d’altitude séduisent une clientèle en quête de nature et d’air pur. "Le dépaysement n’est pas une question de distance", souligne Clément Eulry, directeur d’Airbnb France, qui voit dans ces séjours une opportunité pour les territoires.

    Entre recherche d’économies et envie de grands espaces, les Alpes semblent bien parties pour signer un été très fréquenté.

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