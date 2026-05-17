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(Photo de PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Avalanches et orages : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par Corentin Lucas

    • Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par des vigilances jaunes ce dimanche 17 mai.

    Après une semaine marquée par la fraîcheur dans tout le territoire, un temps sec et doux fait son retour pour clôturer ce week-end de l’Ascension. Et ce contraste assez brutal ne va pas épargner certains endroits des orages. La foudre risque de frapper l’Allier dans la journée. Météo France a placé ce département en vigilance jaune.

    La Haute-Savoie, quant à elle, est encore concernée par un risque d'avalanche. La vigilance ne sera pas levée avant dimanche, si les conditions météorologiques le permettent. Une chose est certaine, soyez vigilants si vous êtes concernés par ces deux départements en vigilance jaune.

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