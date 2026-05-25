Au sud de Lyon, l’A7 rouvre à la circulation sur les viaducs de Pierre-Bénite

Les travaux sur les viaducs de Pierre-Bénite, au sud de Lyon, ont pris fin avec une journée d’avance. L’ouvrage a rouvert à la circulation dimanche à 20 heures.

Alors que le tunnel de Fourvière restera fermé jusqu’à 16 heures ce lundi, les automobilistes seront soulagés d’apprendre que les viaducs de Pierre-Bénite ont finalement rouvert à la circulation ce dimanche à 20 heures. Lancés vendredi 22 mai, les travaux se sont en effet achevés avec une journée d’avance, notamment dans le sens Lyon/Marseille.

Engagée depuis 2025, la réhabilitation des viaducs de Pierre-Bénite constitue l’un des plus importants chantiers routiers menés dans la métropole lyonnaise. Cette opération de sécurisation et de modernisation de l’ouvrage était nécessaire après plusieurs décennies d’exploitation.

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