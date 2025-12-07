Ce samedi 6 décembre à domicile, le LOU Rugby a raté son entrée en lice en Challenge Cup en s'inclinant 23-14 face à Newcastle Red Bulls.

Ce samedi 6 décembre au Matmut Stadium, à Lyon, le LOU Rugby a vu ses espoirs de relance en Challenge Cup douchés. Opposés aux Newcastle Red Bulls, les Lyonnais ont été battus 23-14 malgré deux essais signés Mathiron et Saghinadze. Après une première période laborieuse, l'équipe de Karim Ghezal était encore devant à la reprise (14-13). Mais une mauvaise gestion dans les dix dernières minutes du match à permis à Newcastle d'arracher la victoire.

Cinquième défaite lors des six derniers matchs en championnat, l'échec des Lyonnais contre Newcastle marque un coup dur dans la quête de confiance des joueurs et des supporters. Le LOU doit vite retrouver ses esprits avant son déplacement au pays de Galles dimanche prochain pour y affronter les Dragons RFC.