Lyon : la cinéaste Catherine Corsini invitée de l’Institut Lumière le 11 mars

  • par Clémence Margall

    • Dans le cadre du festival Écrans Mixtes, la cinéaste Catherine Corsini se rendra à l’Institut Lumière le 11 mars pour présenter la copie restaurée de son deuxième film Les Amoureux.

    Catherine Corsini est attendue à l’Institut Lumière le 11 mars prochain dans le cadre du festival Écrans Mixtes, événement dédié au cinéma queer.

    La cinéaste se rendra rue du Premier-Film, dans le 8e arrondissement, pour présenter son deuxième long-métrage Les Amoureux (1994), en présence des comédiens Nathalie Richard et Pascal Cervo. La projection sera suivie d'une discussion avec le public.

    "Cinéaste de l’ambiguïté, décodant les rapports de forces avec une acuité remarquable", Catherine Corsini, réalisatrice de La Nouvelle Eve, Un amour impossible ou encore La Fracture, Catherine Corsini est attendue à 20 heures. La billetterie est d’ores et déjà ouverte.

