Lyon : les agents du poste de commandement sécurité du réseau TCL seront-ils en grève dès demain ?

En charge de la sécurité sur le réseau des transports en commun lyonnais (TCL), les agents du PC sécurité brandissent la menace d’une grève à partir de demain, lundi 9 mars.

"Confrontés aux défis suscités par l’allotissement mise en œuvre par SYTRAL Mobilités", que la CGT dénonce "depuis des années", les agents du Poste de commandement sécurité (PCS) du réseau TCL menacent de faire grève à partir de demain, lundi 9 mars.

Sous-effectifs et climat "anxiogène"

Les agents demandent, dans un communiqué diffusé jeudi, "une exigence renforcée en matière de fiabilité et de sécurisation du réseau". Sous-effectifs, climat "anxiogène", "surcharge", dégradation des conditions de travail et taux d’absentéisme de "18,8 %", la CGT des TCL Mode Lourd assure alerter la direction de RATP-Dev Lyon sur les problématiques rencontrées par les agents du PCS, postés en 3 x 8, et qui garantissent 24h/24 la continuité du service public depuis plusieurs mois.

Les exigences sont claires : un "réajustement significatif des effectifs à 19 opérateurs et 8 superviseurs" afin de garantir le "respect des obligations réglementaires", la "continuité et la sécurité du service public" et "l’amélioration des conditions de travail." L’organisation prévient que si la direction, "réticente à répondre aux revendications", venait à contraindre "l'action collective" des agents, "la sécurité du réseau TCL et donc les conditions permettant d’exploiter le réseau ne seraient plus garanties, au risque d’occasionner des arrêts d’exploitations impactant malheureusement les usagers."

