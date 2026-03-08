Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Rhône : il est condamné à 8 mois de prison pour avoir dérobé 15 000 euros de bijoux

  • par la rédaction

    • Un homme de 26 ans a été condamné le 3 mars par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour avoir cambriolé une maison située à Tarare et volé 15 000 euros de bijoux.

    Les faits remontent au mois de décembre 2024, lorsque le mis en cause de 26 ans s'introduit dans une maison située à Tarare, dans le Rhône. Selon nos confrères du Progrès, l'homme a alors dérobé plusieurs bijoux en or d'une valeur de près de 15 000 euros ainsi que de l'argent en espèces avant de prendre la fuite.

    L'enquête permettra d'identifier le suspect grâce à l'ADN retrouvé sur des outils ayant servi au cambriolage laissés sur place. Un mandat de recherche est finalement délivré pour retrouver le suspect, qui est interpellé le 7 avril 2025 alors qu’il devait comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon.

    Placé en garde à vue et déjà connu des services de police, il nie toute implication dans le cambriolage. Mais l'ADN ne se trompe pas. Absent lors de son procès le 4 mars dernier, il a toutefois été condamné à huit mois de prison avec sursis.

    Marche du 8 mars 2026 à Lyon (@Clémence Margall)
    En images. Pour le 8 mars, près de 10 000 personnes défilent à Lyon en solidarité avec toutes les femmes du monde

