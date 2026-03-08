Municipales à Villeurbanne : les colistières de Cédric Van Styvendael se mobilisent pour les femmes

Les colisitères Engagés pour Villeurbanne, aux côtés de Cédric Van Styvendael, se sont mobilisées pour le 8 mars. (@CM)

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la liste Engagés pour Villeurbanne a mené un meeting dédié à la cause féministe ce dimanche 8 mars place Jules Grandclément.

C’est sous un grand soleil que la liste Engagés pour Villeurbanne, portée par le maire sortant Cédric Van Styvendael, a fait campagne ce dimanche 8 mars. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’édile a donc laissé toute la place à ses colisitères, entre prises de parole, chansons et tractage.

L’occasion pour les habituées de la politique et les nouvelles arrivantes de saluer les victoires de leurs ainées, Gisèle Halimini, Germaine Tillion, Simone Veil ou encore Alice Milliat, mais aussi celles acquises durant le précédent mandat. Stages d’auto-défense féministe, réseau de vigilance en partenariat avec différents acteurs pour repérer et traiter les situations discriminatoires, financement d’associations, aménagement de l’espace urbain, la liste Engagés pour Villeurbanne veut désormais aller encore plus loin.

Lire aussi : Municipales : A Villeurbanne, "Tous les enfants doivent avoir les mêmes chances de réussir" selon Cédric Van Styvendael

Lutter contre les discriminations

Alors qu’une femme sur deux est victime d’une violence sexiste ou sexuelle au cours de sa vie, les colisitères ont rappelé que seulement 7 % d’entre elles osent porter plainte, et 1 % des plaintes aboutissent à une condamnation. "Les droits des femmes doivent être défendus chaque jour pour construire une société plus égalitaire, plus juste", a ainsi souligné la première adjointe déléguée à l’urbanisme et l’habitat, Agnès Thouvenot.

Cédric Van Styvendael s'engage notamment à créer une Maison de l’égalité, des droits et de la lutte contre les discriminations, à nommer un médiateur indépendant de la collectivité pour dialoguer entre les habitants et les services municipaux, ou encore à poursuivre la formation des agents municipaux, et particulièrement ceux accueillant du public.

Lire aussi : "Remarquable" : un ancien ministre de l'Économie au soutien de Cédric Van Styvendael à Villeurbanne

Accès aux soins, au logement et aux solidarités

Du côté de l’éducation, le maire sortant promet par ailleurs la gratuité de la cantine et des fournitures scolaires à chaque rentrée, du périscolaire, de l’accueil des loisirs et des piscines pour les foyers les plus modestes. Pour venir en aide aux femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales, la liste s’engage aussi à réquisitionner les logements vacants pour les mettre à l’abri, tout en prenant soin de les accompagner dans leur retour à l’autonomie. Dans ce sens, des permanences Habitat seront créées dans tous les quartiers pour orienter et accompagner les démarches d’accès au logement.

Enjeu majeur de la lutte pour l’égalité, l’accès aux soins est une priorité pour la liste Engagés pour Villeurbanne. Cela passera notamment par la création d’un centre de santé pluridisciplinaire sans dépassement d’honoraires et d’un guichet unique pour mieux permettre l’installation des professionnels de santé.

Lire aussi : A Villeurbanne, Cédric Van Styvendael veut poursuivre son travail

Les candidatures de Mathieu Garabédian et Jean-Paul Bret "sont avant tout des guerres d’ego"

Réunies autour du maire, les colisitières viennent de tout horizon. À l’image d’Émilie Prost (Modem), élue d’opposition lors du précédent mandat, qui a rejoint Cédric Van Styvendael à l’automne dernier. "Je n’étais plus en phase avec la tendance politique dans laquelle j’étais engagée, confie-t-elle, il y avait un grand manque d’attention sur le social, et il faut savoir faire des choix, c’est pour cela que j’ai rejoint le maire". À ses côtés, Léna Arthaud (PCF) défend elle aussi la politique inclusive du maire et assure que la liste Engagés pour Villeurbanne "permet une large union pour travailler le mieux possible". L’élue se dit toutefois inquiète face à la montée de l’extrême droite en France, mais promet de se battre pour garder la municipalité.

Même constat pour Laura Gandolfi, adjointe à la voirie et au cadre de vie, qui déplore la candidature du candidat de la France Insoumise (LFI) Mathieu Garabedian, ainsi que celle de l’ancien édile du Parti socialiste Jean-Paul Bret (2001-2020). "Ce sont avant tout des guerres d’ego, et je trouve cela regrettable car nous pouvons gagner sur un programme commun, en continuité avec ce que nous avons fait ces six dernières années", déplore-t-elle enfin. Quant à une possible alliance avec LFI au second tour, Cécric Van Styvendael y est pour l'heure opposé.

Lire aussi : Protection animale : Cedric Van Styvendael s'engage sur la charte de l'association PAZ