Le Bouchon alsacien : une winstub au pays du gratton

Mettre un pied chez un Alsacien, c’est la promesse de belles agapes. Doggy bag prohibé.

On serait tenté de prononcer vinsse tube ou encore ouine steub. Voire, pour certains, de la jouer 007 : Hub. Winst Hub (les intéressés connaissant parfaitement le rapport de James Bond à la choucroute)*. Histoire de tous parler la même langue, il est nécessaire de prononcer vine shtoub. En Alsace, c’est ce qu’on appelle un schmüswortle, un “mot bisou”. Chez nous, l’équivalent est un bouchon. Dans l’un comme dans l’autre, on y partage de la convivialité et des bonnes choses.

Ouvert le 16 septembre dernier, Le Bouchon alsacien est un passeport pour l’Alsace. Au piano, Jacky Gallmann, directeur-homme-orchestre de la Brasserie Georges pendant plus de vingt ans, né en Alsace au sein d’une famille d’agriculteurs, dont la mère a été cuisinière dans des familles bourgeoises. Tout comme les “mères lyonnaises”. La winstub a remplacé le Cazenove, annexe du restaurant gastronomique de Pierre Orsi, parti en retraite (à 84 printemps).

*Lire à ce sujet “De l’Alsace dans James Bond”, signé Made in Alsace.

Au piano, Jacky Gallmann, directeur-homme-orchestre de la Brasserie Georges pendant plus de vingt ans @William Pham

