Actualité
viaduc de Sathonay-Camp
Le viaduc de Sathonay-Camp. (@Google Street View)

Rhône : le corps d’une femme retrouvé au pied du viaduc de Sathonay-Camp

  • par la rédaction

    • Le corps sans vie d’une femme a été retrouvé samedi 7 mars au matin, à proximité du viaduc de Sathonay-Camp, dans le Rhône.

    Peu avant 8 heures, samedi 7 mars, le corps sans vie d’une femme a été retrouvé au pied du viaduc de Sathonay-Camp, au nord de Lyon. Selon les informations du Progrès, la thèse du suicide serait envisagée. La femme résiderait à Sathonay-Village.

    Les techniciens en identification criminelle (TIC) de la gendarmerie ont été mobilisés sur place pour réaliser les premières constatations. Une enquête a été ouverte.

