Municipales à Lyon : l’association L214 affiche les candidats "qui refusent de s’engager en faveur des animaux"

Samedi 7 mars, l’association L214 a mené une opération de communication dans le 1er arrondissement de Lyon pour dénoncer les candidats qui refusent de "diminuer le nombre d’animaux tués pour la consommation alimentaire de Ville."

À une semaine du premier tour des élections municipales, l’association L214 se mobilise sur le terrain. Samedi 7 mars, 10 militants se sont réunis rue Puits Gaillot, dans le 1er arrondissement de Lyon, afin d’afficher les différents candidats qui "refusent de s’engager en faveur des animaux".

Jean-Michel Aulas (Cœur lyonnais), Georges Kénépekian (divers gauche) et Raphaëlle Mizony (NPA) ont ainsi été ciblés, alors qu’ils "refusent toujours de s’engager à mettre en place des mesures à la portée des élus locaux pour diminuer le nombre d’animaux tués pour la consommation alimentaire de Ville." Alexandre Dupalais (UDR-RN) et Delphine Briday (Lutte ouvrière) sont également mis en cause, bien que leur portrait n’était pas affiché.

Cette action s’inscrit dans la campagne le Sauvetage du siècle, lancée en juin dernier par l’association. Celle-ci vise à encourager les candidats à signer la charte L214 qui propose 8 mesures pour réduire de moitié le nombre d'animaux tués pour l'alimentation de la ville d'ici 2030.

