En images. Pour le 8 mars, près de 10 000 personnes défilent à Lyon en solidarité avec toutes les femmes du monde

  • par Clémence Margall

    • 9 600 personnes ont défilé dans les rues de Lyon ce dimanche 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. Une marche aux revendications antifascistes et internationales.

    "Femmes, vie, liberté", tel a été le mot d’ordre ce dimanche 8 mars à l’occasion de la grève féministe organisée pour la journée internationale des droits des femmes. Le slogan d’origine kurde, largement repris en Iran depuis 2022 pour dénoncer la répression des femmes, a donné le ton d’une marche aux revendications internationales et antifascistes.

    Organisée par le collectif Droits des femmes 69, la manifestation a rassemblé 9 600 personnes, selon la préfecture du Rhône, contre 8 000 l'année dernière. Le cortège s’est élancé peu avant 16 heures de la place Jean Macé (7e arr.) pour rejoindre la place Bellecour (2e arr.).

    Soutien à l’Iran, la Palestine et au Kurdistan

    La solidarité s'est d'abord exprimée par les prises de parole de l’association France Kurdistan, puis celle du Collectif 69 Palestine. "Il ne peut y avoir de société libre sans femme libre", a-t-on pu entendre. Puis, "les femmes ne sont pas des victimes collatérales, mais des cibles conscientes", quelques minutes plus tard concernant le génocide en cours à Gaza (Une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’Homme de l'ONU a accusé Israël en septembre 2025 de commettre un génocide dans la bande de Gaza : Ndlr). Le collectif Solidarité Iran Lyon était également présent ce dimanche après-midi pour mettre en lumière les violences commises sur les femmes par le régime des mollahs.

    Mais la marche était avant tout une grève féministe : égalité salariale, accès aux soins, reconnaissance du travail des femmes, meilleure prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles… L’intersyndicale a rappelé que "l’égalité des femmes et des hommes est un fondement même de notre société" et que "le combat contre les violences sexistes et sexuelles est un prérequis essentiel".

    "Notre féminisme est antifasciste"

    L’occasion aussi pour le collectif Droits des femmes 69 de dénoncer la montée de l’extrême droite en Europe et dans le monde. "Notre féminisme est antifasciste", a ainsi déclaré l’une des membres, qui n’a pas manqué de critiquer la "récupération politique de l’extrême droite" après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon le 14 février dernier.

    "Nous déplorons cette mort, même si les idées de ce jeune homme étaient à l'opposé des nôtres : homophobes, sexistes, LGBTphobes… Mais il ne faut pas cacher que, depuis, nous sommes victimes d’intimidations et de menaces de mort", a-t-elle continué. Une autre ajoute : "En Europe et partout dans le monde où les femmes et les minorités de genre ont le malheur de voir leur pays tomber dans le fascisme, elles voient aussi leurs libertés et leurs droits réduits." Les militantes ont ainsi appelé les manifestants à "décentrer leur regard" afin "d’abolir tous les rapports de domination".

    Retour en images sur la marche du 8 mars à Lyon

