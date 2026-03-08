Actualité
Nouvelle salle de boxe anglaise au sein de l’équipement sportif Saint-Marc. Crédit : Ville de Lyon

Lyon : rénové, l’équipement sportif Saint-Marc accueille désormais une nouvelle salle de boxe

  • par Clémence Margall

    • Débutés en mars 2025, les travaux de rénovation de l’équipement sportif Saint-Marc, dans le 3e arrondissement de Lyon, sont désormais terminés. Une nouvelle salle de boxe a vu le jour et les terrains de tennis ont été refaits à neuf.

    L’équipement sportif Saint-Marc, situé dans le 3e arrondissement de Lyon, a fait peau neuve. La Ville de Lyon a inauguré samedi 7 mars le tout nouveau site, un an après le début des travaux, dont le coût est estimé à 1,3 million d’euros.

    Une nouvelle salle de boxe et des terrains de tennis refaits à neuf

    Les sous-sols du site, entièrement requalifiés, car devenus inutilisables, accueillent désormais deux associations sportives, le Boxing Lyon United (BLU) et le Tennis Lyon III, et offrent aujourd’hui une salle de boxe anglaise flambant neuve, comprenant un ring mobile et 16 sacs de frappe, dont une dizaine installée sur rail.

    Dans le détail, le site bénéficie de quatre nouveaux vestiaires, de bureaux et sanitaire pour personnes à mobilité réduite (PMR), d’un club-bouse, d’un ascenseur pour la mise en accessibilité du site, mais également de nouvelles installations techniques comme la climatisation, l’éclairage ou encore un système de sécurité incendie.

    Les cours de tennis en surface ont par ailleurs été entièrement refaits à neuf, avec la pose d’une moquette sablée et l’amélioration de leur éclairage LED, "renforçant significativement les conditions de pratique des 250 adhérentes et adhérents du Tennis Lyon III", salue la Ville de Lyon dans un communiqué.

    À Lyon, le chantier du futur pôle sportif et culturel de Mermoz Sud est lancé

    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Rillieux-la-Pape : deux individus interpellés pour des jets de projectiles sur la police municipale

