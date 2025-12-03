Mercredi 3 décembre, le club de rugby lyonnais du LOU a annoncé renouveler son partenariat avec l'entreprise mutualiste.

Partenaire officielle du LOU Rugby depuis plus de dix ans, l'entreprise mutualiste de la Matmut renouvelle son partenariat avec le club lyonnais pour une durée de cinq ans : "Nous sommes très fiers au LOU Rugby de compter sur le soutien d’un partenaire référent dans le monde du sport tel que la Matmut", se réjouit le président du LOU Rugby, Marc-Antoine Ginon.

A l'occasion de ce renouvellement, la Matmut a dévoilé un nouveau logo pour le Matmut Stadium de Gerland, qui accueille chaque année les matchs de l'équipe de rugby lyonnaise. Ce dernier devrait officiellement être installé au sein du stade dès janvier 2026.

Nouveau logo du Matmut Stadium

Durabilité, accessibilité, mobilités responsables...

A travers ce renouvellement, la Matmut et le LOU rugby club souhaitent poursuivre et amplifier les initiatives en faveur de la durabilité et de l’accessibilité du stade, avec un focus particulier sur l’incitation aux mobilités responsables.

A noter que plusieurs initiatives ont déjà été testées, dont, entre autres, la mise en place d'un dispositif d'audiodescription pour les spectateurs malvoyants et des robots de téléprésence, permettant à des enfants hospitalisés de vivre les matchs à distance.

Lire aussi : Le LOU et la Matmut unis pour faire grandir le rugby féminin à Lyon