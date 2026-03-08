Actualité
Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
Image d’illustration de la police municipale à Lyon. (@Nathan Chaize)

Rillieux-la-Pape : deux individus interpellés pour des jets de projectiles sur la police municipale

  • par la rédaction

    • Deux personnes ont été interpellées samedi soir à Rillieux-la-Pape après plusieurs jets de projectiles sur les forces de l’ordre.

    Il était environ 21 h 30 samedi 7 mars lorsque la police municipale a été victime de jets de projectiles dans le secteur Ronsard, à Rillieux-la-Pape, indiquent nos confrères du Progrès. Deux personnes ont finalement été interpellées.

    Une compagnie républicaine de sécurité et la CRS 83, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, ont été dépêchées sur place. Quatre lignes de bus ont par ailleurs été déviées le temps de l’intervention.

