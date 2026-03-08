Culture
Absalon, Absalon ! © Christophe Raynaud de Lage

Absalon, Absalon ! Un chef-d’œuvre de la littérature anglophone au TNP

  • par Caïn Marchenoir

    • Absalon, Absalon !, le roman de William Faulkner, sorti en 1936, est considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature anglophone. 

    Il raconte l’histoire de Thomas Sutpen, un homme blanc vivant dans le sud des États-Unis, rongé par la rancœur depuis l’âge de 12 ans, après avoir été humilié par un esclave noir. Devenu adulte, assoiffé de revanche sociale, il bâtit, à partir d’une unique pièce d’or, un domaine monumental qu’il baptise de son nom, Sutpen’s Hundred. 

    Pour fonder sa dynastie, au sang le plus pur, il multiplie les épouses et les enfants dans un délire d’engendrement, mais échoue dans l’inceste et le fratricide. 

    L’adaptation scénique du roman conçue par Séverine Chavrier procède à la manière d’un puzzle, joue avec les tentatives de recomposer l’histoire. 

    La vidéo s’immisce partout, dans tous les recoins, capte et dévoile l’intensité des corps. La troupe d’acteurs se livre à cœur ouvert. Les corps, le son, la musique ont autant à dire que les mots. Un vertige total, comme on en voit rarement au théâtre.

    Absalon, Absalon ! – Du 13 au 15 mars au TNP

