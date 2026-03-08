Actualité
Métropole de Lyon : les travaux vont se succéder sur les routes la semaine prochaine

  • par la rédaction

    • Plusieurs travaux d’entretien vont être réalisés la semaine prochaine sur les routes de l’agglomération lyonnaise. On fait le point.

    Les automobilistes devront être vigilants sur les routes la semaine prochaine. Plusieurs travaux d’entretien vont être réalisés dès demain, lundi 9 mars, et jusqu’à vendredi sur différents axes de la métropole lyonnaise.

    M6/M7, A43, A6…  

    Cela concernera notamment la M6/M7. Du 9 au 12 mars, de 21 heures à 6 heures, la circulation sera interdite dans les deux sens, entre Lyon-centre (diffuseur n°1.2) et le nœud du Valvert, puis le 13 mars de 21 heures à 6 heures en direction de Paris, entre Lyon-centre (diffuseur n°1.2) et le nœud du Valvert. L’A42 sera également impactée du 9 au 12 mars, de 21 heures à 6 heures le lendemain, puisque la circulation sera interdite sur la bretelle d'accès à l'A46 Nord, en direction de Paris.

    Du côté de l’A43, la circulation sera réduite, en direction de Lyon, entre la jonction A432 et le nœud de Manissieux, de 21 heures à 5 heures le lendemain, puis le 10 mars de 21 heures à 23 heures en direction de Chambéry, entre le nœud de Manissieux et la jonction A432. Sur l’A432, la situation sera similaire du 9 au 13 mars puisque la circulation sera réduite en direction de l'A43, entre le nœud de la Boisse et Meyzieu, entre 9 heures et 17 heures.

    Enfin, sur l’A6, du 9 au 13 mars, la circulation sera réduite en direction de Paris, entre le nœud des Chères et le nœud d'Anse, entre 21 heures et 6 heures le lendemain. Le 9 mars, elle sera également réduite de 22 heures à 5 heures en direction de Marseille, à hauteur du nœud d'Anse, puis le 10 mars de 21 heures à 6 heures en direction de Marseille, entre le nœud d'Anse et le nœud des Chères.

