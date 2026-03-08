Actualité
Lyon futur

Pollution : une qualité de l'air toujours dégradée ce dimanche à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Les niveaux de particules fines sont toujours élevés ce dimanche 8 mars la métropole lyonnaise. Les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont donc une nouvelle fois dégradés sur le territoire.

    "Les concentrations en particules fines devraient encore baisser et une qualité de l’air moyenne à dégradée est attendue, en lien avec les niveaux d’ozone", indique l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 8 mars.

    Les indices pourront localement être mauvais au cours de la journée à Lyon, notamment sur les grands axes routiers de l’agglomération. Cela concerne partiuclièrement la concentration en multi-polluants et en particules fines PM10.

