Religion
La stèle du Mémorial de la Shoah vandalisée. Capture d’écran X

"Free Gaza" : le mémorial de la Shoah vandalisé à Lyon

  • par Louise Ginies

    • Une inscription "Free Gaza" a été découvert ce samedi 30 août sur le mémorial de la Shoah, installé place Carnot dans le 2e arrondissement. Grégory Doucet dénonce un "acte intolérable".

    "Intolérable", "abject", "indigne"... Les réactions se multiplient ce dimanche matin après la découverte de l'inscription "Free Gaza", gravée dans le marbre noir de la stèle en mémoire de la Shoah, installée place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon et inaugurée au mois de janvier dernier.

    Lire aussi : 80 ans de la Libération : la Ville de Lyon inaugure le mémorial de la Shoah

    "La dégradation du Mémorial de la Shoah à Lyon est un acte intolérable. Je le condamne et exprime toute ma solidarité aux associations de mémoire, aux rescapés et à leurs descendants", a rapidement réagi Grégory Doucet.

    La municipalité a rapidement fait enlever l'inscription et l'intégralité de la plaque devrait être restaurée la semaine prochaine. Une plainte a été déposée par le président de l'association du Mémorial de la Shoah, Jean-Olivier Viout.

    "Tenter de nazifier les Juifs"

    "Un acte abject. (...) Souiller ainsi la mémoire des victimes de la Shoah, c'est tenter de nazifier les Juifs mais c'est aussi s'en prendre aux valeurs fondamentales de la République, car la Mémoire de la Shoah est le bien commun de tous les Français", a réagi de son côté Yonathan Arfi, le président du CRIF.

    La Préfète du Rhône Fabienne Buccio a également réagi, dénonçant un acte "indigne" et apporte "tout son soutien à la communauté juive".

