Pollution : la Métropole de Lyon se dote d'un institut écocitoyen

La Métropole de Lyon a officialisé, jeudi 16 octobre, la création de l’Institut écocitoyen du territoire lyonnais pour associer citoyens et chercheurs face aux pollutions.

C'est officiel ! La Métropole de Lyon a annoncé la naissance de l"'Institut écocitoyen du territoire lyonnais" jeudi 16 octobre. Le but ? Mieux comprendre les impacts environnementaux. Cet institut sera composé entre autres, de citoyens, chercheurs, ou encore acteurs économiques. La création de cette organisation est le résultat direct d'une dynamique déjà bien vivante au sein de la Métropole de Lyon. En effet, plusieurs collectifs locaux ont mis en évidence la nécessité "d’alimenter l’information publique et les débats sur les territoires particulièrement exposés à des pollutions connues comme émergentes" explique le communiqué de presse de la Métropole.

Bien avant de donner une forme concrète à cet institut, la Métropole a chargé la préfiguration de celui-ci à Gwenola Le Naour et Emmanuel Martinais, deux enseignants chercheurs. Une mission qui s'est avérée concluante quand à la pertinence et l'intérêt d'une telle organisation. Pour rappel, le Métropole n'est pas la première à expérimenter ce type de structure puisque Fos-sur-Mer possède déjà un institut similaire. Une structure qui permet de "renforcer les moyens d’agir concrètement, aux côtés des scientifiques et des citoyens, pour protéger la santé des habitants et améliorer la qualité de notre environnement", clame Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole de Lyon à l'environnement.

De multiples défis à réaliser pour l'Institut

Quelle direction pour l'Institut écocitoyen ? La gouvernance est tout d'abord ouverte, c'est à dire que tout citoyen peut y participer, sous de l'acceptation du conseil d'administration. Ensuite, cette gouvernance est dirigée en six collèges : associations et collectifs citoyens, acteurs économiques, scientifiques, praticiens de santé, collectivités et enfin travailleurs. Bien entendu, les candidatures doivent correspondre à un collège pour pouvoir être validées.

En ce qui concerne les objectifs à réaliser, ils sont nombreux. D'une part, produire, mutualiser et diffuser des connaissances scientifiques sur les polluants. Ensuite, rendre celles-ci accessibles au niveau politique, législatif et parlementaire afin que ces expertises se transforment en actes. Le troisième défi consiste à associer les citoyens aux processus scientifiques, en "prenant en compte leurs perceptions". Enfin, l'importance est mise sur les dialogues entre tous les acteurs concernés. Avec un objectif, répondre aux besoins de la population.

Une assemblée générale est prévue fin 2025 afin d'élire le conseil d'administration et le bureau de l'Institut. Pour ce qui est du recrutement de l'équipe de direction, rendez vous au début de l'année 2026.