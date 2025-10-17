Baptiste Chassagne, taille patron sur la Diagonale des Fous

Le coureur de Combloux (Haute-Savoie) remporte La Diagonale des Fous (175 km, 10 500 m D +), l'un des quatre Majors de l'ultra-trail mondial, pour sa première participation.

Vingt jours après sa 11e place aux championnats du monde de trail long, disputés à Canfranc (Espagne), Baptiste Chassagne a superbement rebondi. Le coureur installé à Combloux (Haute-Savoie) s'est adjugé ce vendredi l'une des courses les plus difficiles et prestigieuses de l'ultra-trail : la Diagonale des Fous, le 4e et dernier Major de la saison (après la Western States, la Hardrock 100 et l'UTMB).

Parti de jeudi 17 octobre à 22h (20h métropole) de Saint-Pierre, dans le Sud de La Réunion, l'ultra-trailer haut-savoyard est arrivé au bien nommé stade de la Délivrance, à Saint-Denis, dans le Nord de l'île, après 23h32’08 d'efforts.

A dix jours de ses 32 ans, Baptiste Chassagne (né à Lyon et ayant grandi à Saint-Etienne) signe la plus belle performance de sa carrière, après sa 2e place sur l'UTMB en 2024, derrière le Savoyard Vincent Bouillard, vainqueur surprise, en 20h22mn.

Une victoire pour sa première Diagonale

Malgré leur apparente similitude (171 km et 9 900 m de dénivelé positif pour l'UTMB, 175 km et 10 500 m D+ pour la Diagonale des Fous), les deux courses sont bien différentes. En moyenne, les premiers mettent quatre heures de plus que dans les Alpes. D'abord parce que les bâtons (15% à 20% d'aide) ne sont pas autorisés, notamment pour préserver les sentiers, ensuite car la Diagonale des Fous est infiniment plus technique (racines, cailloux, marches, pentes abruptes et dangereuses) que l'UTMB, qui offre plus de parties roulantes et est plus "propre" que sur l'île intense. Et puis, il y a les amplitudes thermiques particulièrement éprouvantes pour les organismes.

Baptiste Chassagne a fait une course optimale, quasi parfaite, dans des conditions optimales (à la fois frais mais avec des terrains secs, et chaud mais avec la présence de nuages ayant atténué la chaleur), survolant les 175 kilomètres du début à la fin, avec une gestion de course exemplaire.

Avec cette victoire, Baptiste Chassagne entre enfin dans la légende, inscrivant son nom à l'un des quatre Majors de cet univers un peu cinglé qu'est l'ultra-trail.

Lire aussi :

- Diagonale des Fous vécue de l'intérieur : voyage au centre d'un volcan

- "La Diagonale des Fous tire sa légitimité de l'histoire des esclaves"

- "La Diagonale, c'est un peu notre Tour de France"

- Diagonale des Fous : des athlètes d'Auvergne Rhône-Alpes parmi les favoris