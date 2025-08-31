Orages : le Rhône en vigilance jaune, l'Ardèche en orange

Le Rhône est placé en vigilance jaune orages par Météo France ce dimanche à partir de 20h et pour une bonne partie de la nuit.

Le retour de l'orage dans le ciel lyonnais. Après une journée sans vigilance ce samedi, Météo France place à nouveau le Rhône et neuf autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour les orages et les pluies et inondations. Il s'agit de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Loire, de l'Ain, de l'Isère, de l'Ardèche et de la Drôme. La vigilance commencera entre 18 et 20 heures.

L'Ardèche passera même en vigilance orange pour les orages à partir de 22 heures et la Drôme à partir de minuit.

🟠 #VigilanceOrange #PluieInondation pour Gard, Lozère et Ardèche à partir d'aujourd'hui 22h et pour Drôme, Vaucluse, Bouches-du-Rhône à partir de minuit.



Episode méditerranéen avec des orages violents au moins jusqu'en matinée de lundi.



⚠️ https://t.co/GuuGkDGgdh pic.twitter.com/9dOvh8WdKR — Météo-France (@meteofrance) August 31, 2025

L'épisode devrait toutefois être de courte durée : un retour à la normale est attendu dès demain matin.