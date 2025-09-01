Actualité
Claire et Benjamin Pouzet
Claire et Benjamin Pouzet

La maire de Francheville choisie pour représenter les Lyonnais lors du Voeu des Echevins

  • par Loane Carpano
  • 4 Commentaires

    • L'actuelle maire de Francheville Claire Pouzet et son mari Benjamin Pouzet représenteront les Lyonnais le 8 septembre prochain à l'occasion du Voeux des Echevins à la basilique Notre-Dame de Fourvière.

    Comme chaque 8 septembre depuis que le maire de Lyon, Grégory Doucet a décidé de ne plus y prendre part au nom de la laïcité, une personnalité lyonnaise remettra à sa place l'écu d'or à l'archevêque de Lyon lors du Voeux des Echevins. Pour le 382e anniversaire de l'événement religieux tenu le 8 septembre prochain, c'est le couple Claire et Benjamin Pouzet qui distribuera l'écu. Membres actifs de la communauté catholique, ces derniers sont également connus pour leurs activités respectives. Claire Pouzet est l'actuelle maire de Francheville, tandis que son mari Benjamin est l'un des fondateurs du groupe de musique chrétienne "Glorious".

    Marié depuis 21 ans, le couple a été choisi pour leurs différents engagements : "Claire, par son engagement quotidien pour la cité, principalement comme première femme Maire de Francheville, commune de la métropole de Lyon. Benjamin, pour son engagement auprès du Diocèse de Lyon, avec la création du groupe Glorious", indique la fondation Fourvière. Elle précise : "Le couple participe activement au renouveau de l’Eglise et symbolise la confiance, thème porté par le sanctuaire sur l’année 2025-2026."

    La célébration et le renouvellement des voeux de 17h30 seront suivis par une bénédiction de la Ville de Lyon à 18h45. La cérémonie sera clôturée par les "regards croisés" avec le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de la Région Fabrice Pannekoucke. Une retransmission vidéo de la célébration sera mise en place dans la crypte. La messe sera également retransmise sur la chaîne Youtube de la Fondation Fourvière et sur la radio RCF.

    Le Voeu des Echevins de Lyon est une promesse faite au 17e siècle. Le 8 septembre 1643, alors que la peste sévit à Lyon, le prévôt des marchands et ses quatre échevins se rendent à Fourvière. Sur place, ces derniers font la promesse de monter chaque année pour assister à la messe, offrir 7 livres de cire blanche et un écu d’or, et ce, si Lyon est épargnée par la maladie. Quelques mois plus tard, le voeu est exaucé. Depuis, une cérémonie est tenue chaque 8 septembre à Fourvière. Lors de cette dernière l'archevêque bénit la ville avec le Saint-Sacrement.

    Lire aussi : Vœu des Échevins : deux personnalités de la gastronomie lyonnaise mises à l'honneur

    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Rhône : une personne heurtée par un train, le trafic entre Tassin et Lozanne interrompu

    Claire et Benjamin Pouzet
    La maire de Francheville choisie pour représenter les Lyonnais lors du Voeu des Echevins 15:44
