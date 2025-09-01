La maire de Francheville choisie pour représenter les Lyonnais lors du Voeu des Echevins

L'actuelle maire de Francheville Claire Pouzet et son mari Benjamin Pouzet représenteront les Lyonnais le 8 septembre prochain à l'occasion du Voeux des Echevins à la basilique Notre-Dame de Fourvière.
Comme chaque 8 septembre depuis que le maire de Lyon, Grégory Doucet a décidé de ne plus y prendre part au nom de la laïcité, une personnalité lyonnaise remettra à sa place l'écu d'or à l'archevêque de Lyon lors du Voeux des Echevins. Pour le 382e anniversaire de l'événement religieux tenu le 8 septembre prochain, c'est le couple Claire et Benjamin Pouzet qui distribuera l'écu. Membres actifs de la communauté catholique, ces derniers sont également connus pour leurs activités respectives. Claire Pouzet est l'actuelle maire de Francheville, tandis que son mari Benjamin est l'un des fondateurs du groupe de musique chrétienne "Glorious".
Marié depuis 21 ans, le couple a été choisi pour leurs différents engagements : "Claire, par son engagement quotidien pour la cité, principalement comme première femme Maire de Francheville, commune de la métropole de Lyon. Benjamin, pour son engagement auprès du Diocèse de Lyon, avec la création du groupe Glorious", indique la fondation Fourvière. Elle précise : "Le couple participe activement au renouveau de l’Eglise et symbolise la confiance, thème porté par le sanctuaire sur l’année 2025-2026."
La célébration et le renouvellement des voeux de 17h30 seront suivis par une bénédiction de la Ville de Lyon à 18h45. La cérémonie sera clôturée par les "regards croisés" avec le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de la Région Fabrice Pannekoucke. Une retransmission vidéo de la célébration sera mise en place dans la crypte. La messe sera également retransmise sur la chaîne Youtube de la Fondation Fourvière et sur la radio RCF.
Le Voeu des Echevins de Lyon est une promesse faite au 17e siècle. Le 8 septembre 1643, alors que la peste sévit à Lyon, le prévôt des marchands et ses quatre échevins se rendent à Fourvière. Sur place, ces derniers font la promesse de monter chaque année pour assister à la messe, offrir 7 livres de cire blanche et un écu d’or, et ce, si Lyon est épargnée par la maladie. Quelques mois plus tard, le voeu est exaucé. Depuis, une cérémonie est tenue chaque 8 septembre à Fourvière. Lors de cette dernière l'archevêque bénit la ville avec le Saint-Sacrement.
Encore une paire de culs bénits qui vont nous apprendre la vie...
Un sacré raccourci quand même...Vous le savez en écrivant ce commentaire que vous écrivez n'importe quoi ? C'est bon, on a notre quota habituel d'anti-calotin qui ne savent même pas ce qu'ils racontent.. hormis cracher leur haine !
Grégory Doucet élu maire de Lyon représente seul les Lyonnais jusqu'aux prochaines élections. Les autres prétendants ne sont que des usurpateurs du suffrage universel.
Les Lyonnais n'ont pas à être représentés aux cérémonies religieuses. Chacun ne représente que lui-même.
Comme le reprécise Maupertuis, la séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905, ce n'est pas pour rien qu'on l'a mise en place !
Ne pas respecter cela c'est être anti-républicain. (ou alors d'une république bananière)
D'autre part, comme le dit maladroitement nico-yzfr6, cet événement est basé sur la superstition.
Il n'y a aucune "reconnaissance", juste la peur que la peste revienne si on ne se met pas à genoux devant un clergé religieux.