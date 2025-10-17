Loire : le député Antoine Vermorel-Marques prône le référendum

L'élu du Roannais s'est adressé à ses concitoyens dans un long message publié sur Facebook. Il évoque notamment l'importance de donner le choix au peuple.

"Rendre la parole au peuple" pour sortir du chaos, c'est la solution que prône le républicain Antoine Vermorel-Marques. Dans un long message sur Facebook, le député de la 5e circonscription de la Loire s'est exprimé sur le chaos politique qui gangrène la France actuellement. Pour lui, une seule solution : donner le choix aux citoyens.

Pour cela, deux possibilités l'élection et le référendum. Une première option peu plausible selon l'élu : "d’autres évoquent une élection présidentielle anticipée. Il appartient au Président de la République seul d’en décider. Mais quelque chose me dit, que vu le personnage, cette option n’est pas la plus probable." Reste alors le référendum : "Je le défends depuis 2022. Non pas pour demander aux Français en qui ils croient, mais en quoi ils croient."

"Une grande bouffée d'oxygène démocratique "

Si le référendum semble être l'option privilégiée par Antoine Vermorel-Marques, c'est parce qu'il s'agit selon lui de l'unique solution concrète pour offrir au pays "une grande bouffée d’oxygène démocratique". De plus, le référendum permettrait au débat public de "se recentrer sur l’essentiel".

A noter, que le député ne s'opposerait pas à une dissolution, s'estimant prêt à remettre enjeu sa place : "Mon mandat n’est pas une propriété, je n’ai pas peur du verdict des urnes et je n’irai pas me vendre au plus offrant" martèle-t-il. Néanmoins, l'élu du Roannais s'interroge sur la pertinence de nouvelles élections législatives qui n'arrangeraient rien à la division de l'assemblée : "Ne risquerions-nous pas de retrouver une Assemblée aussi divisée, avec une montée des extrêmes, mais toujours sans majorité claire ?", se questionne Antoine Vermorel-Marques.