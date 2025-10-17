Actualité
Le restaurant La Squadra à Lyon, fermé d’urgence par la préfecture.

Blattes, déjections de souris : cette pizzeria fermée d'urgence à Lyon

  • par La Rédaction

    • Le restaurant pizzeria La Squadra, situé du 19 rue Voltaire, juste en face de la Bourse du Travail dans le 3e arrondissement de Lyon, a été fermé d'urgence par la préfecture pour "manquements graves aux règles d'hygiène".

    Cadavres d'insectes, déjections de souris, denrées périmées... Ces découvertes ont été faites après un contrôle d'hygiène effectué le 16 octobre au sein du restaurant La Squadra, dans le 3e arrondissement de Lyon. La pizzeria située juste en face de la Bourse du Travail a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône après la mise en évidence de "manquements graves aux règles d'hygiène".

    "Considérant que la poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contamination", la préfecture a pris un arrêté pour fermer administrativement le restaurant.

    Ce dernier, pour pouvoir de nouveau accueillir ces clients devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 38 comme par exemple "renforcer le plan de lutte contre les nuisibles", "nettoyer, dégraisser et désinfecter tous les revêtements des locaux" ou encore "respecter les températures de conservation des denrées".

