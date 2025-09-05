Actualité
Grégory Doucet Mathias Ott mémorial de la Shoah
Le maire de Lyon et le préfet ont déposé une gerbe devant le mémorial de la Shoah place Carnot.

Dégradation du mémorial de la Shoah à Lyon : "La République ne laissera jamais passer aucun acte antisémite"

  • par Loane Carpano

    • Vendredi 5 septembre, le préfet délégué interministérielle à la lutte contre l'antisémitisme, Mathias Ott, était présent place Carnot à Lyon pour déposer une gerbe sur le mémorial de la Shoah récemment dégradé.

    Alors que les agressions antisémites se multiplient dans le département du Rhône, le préfet délégué interministérielle à la lutte contre l'antisémitisme Mathias Ott, était de visite dans la Métropole de Lyon ce vendredi 5 septembre.

    Accompagné du maire de de Lyon et du grand rabbin régional, ce dernier s'est rendu au mémorial de la Shoah place Carnot pour déposer une gerbe sur le monument récemment dégradé : "Je suis venu apporter un message de soutien, de solidarité à l'égard de la communauté juive qui a été particulièrement choquée par la dégradation qui a touché ce mémorial de la Shoah", s'est exprimé le préfet devant la presse.

    Pour rappel, une inscription "Free Gaza" avait été découverte sur la plaque commémorative du mémorial le 30 août dernier, "une dégradation inscrite dans un contexte plus large de multiplication des actes antisémites dans le pays", rappelle le préfet.

    "L'antisémitisme et le racisme doivent être combattus quotidiennement"

    Face à ce nouvel acte de vandalisme, Mathias Ott a tenu à rappeler que la République "ne laissera jamais passer aucun acte d'antisémitisme." Le maire de Lyon à quant a lui souligné l'importance d'agir vite : "Tout acte, tout propos antisémite ou raciste doit être immédiatement repris et recadré (...) pour que la justice puisse faire son travail." En ce qui concerne le peuple juif, Grégory Doucet maintient qu'il faut "assurer sa sécurité", notamment en surveillant les lieux de culte.

    Pour le grand rabbin d'Auvergne-Rhône-Alpes Daniel Dahan, ces actes de plus en plus récurrents découlent du climat actuel tendu et se retrouvent amplifié par les réseaux sociaux : "Dans la tête des gens il y a plein d'amalgame, ils confondent tout parce que ce sont des conflits géopolitiques complexes".

    L'enquête toujours en cours

    Suite à la plainte déposée par le président de l'association du Mémorial de la Shoah, Jean-Olivier Viout, la justice a été saisie. Si le préfet annonce n'avoir aucun élément sur l'enquête en cours, ce dernier affirme faire "pleinement confiance" aux forces de police du Rhône pour donner une réponse judiciaire "à la hauteur de cet acte inqualifiable."

