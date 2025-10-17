Ain : la photographe Florence Etienney décroche l’or à Paris

La photographe aindinoise Florence Etienney a remporté la médaille d’or dans la catégorie Architecture lors des Médailles de la photographie professionnelle, à la Grande halle de la Villette.

Installée à Péronnas, dans l'Ain, Florence Etienney s’est illustrée une nouvelle fois dans le monde de la photographie professionnelle. Pour sa seconde participation aux Médailles de la photographie, elle a décroché l’or dans la catégorie Architecture avec une image vertigineuse des tours du quartier de la Confluence à Lyon, rapportent nos confrères du Progrès.

Passionnée par la lumière et les lignes urbaines, elle explore "la relation entre architecture et humanité", explique-t-elle. Déjà médaillée en 2023 pour une photo prise à la Duchère, elle confirme son talent et sa régularité au plus haut niveau.