Pollution : la qualité de l'air reste moyenne à Lyon ce dimanche

Malgré une légère augmentation des niveaux d'ozone, la qualité de l'air restera moyenne ce dimanche à Lyon.

Qui dit absence de précipitations dit également légère dégradation de l'air. "Dimanche 31 août, les niveaux d’ozone augmenteront très légèrement à la faveur d’un temps plus sec. La qualité de l’air restera néanmoins moyenne", indique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

À Lyon, les niveaux de dioxyde de souffre ainsi que les niveaux de particules fines PM10 sont bons, alors que les niveaux de dioxyde d'azote et d'ozone sont moyens.

Pour ce lundi, "des conditions dispersives assureront une qualité de l’air sur toute la région".