Prolongement du tramway du Mont-Blanc : fin du chantier en Haute-Savoie

Le chantier de prolongement de la voie du tramway du Mont-Blanc s'est terminé le 6 octobre à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie.

Après deux ans de travaux, le chantier de prolongement de la voie du Tramway du Mont-Blanc s'est terminé le 6 octobre dernier en Haute-Savoie. Réalisée dans le cadre du projet d’aménagement du site sommital du Nid d'Aigle à Saint-Gervais-les-Bains, la prolongation permettra aux voyageurs de rallier directement le refuge du nid d'Aigle, en descendant au nouveau terminus.

Pour rappel, le projet comprenait la prolongation de la voie ferrée sur 280 mètres, ainsi que la construction d’une galerie pare-blocs intégrée à la sortie du tunnel actuel. "L’arrivée finale du Tramway du Mont-Blanc se fera désormais dans un site plus sécurisé, avec une arrivée sur une voie unique et à proximité directe du refuge", précise le département de la Haute-Savoie.

Entièrement financé par le Conseil départemental de la Haute-Savoie, le coût des travaux s'élève à 7,4 millions d'euros.

