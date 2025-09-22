Reconnaissance de la Palestine : "une avancée majeure vers la justice, la paix et la dignité", pour le Conseil des mosquées du Rhône

Alors que la France reconnaîtra officiellement l’État palestinien ce lundi 22 septembre devant l’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil des mosquées du Rhône salue cette décision "avec émotion et gravité".

Une décision "historique". Le président de la République, Emmanuel Macron, reconnaîtra officiellement ce lundi 22 septembre l’État de la Palestine devant l’Assemblée générale des Nations Unies après le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie hier. Une annonce accueillie avec "émotion et gravité" par le Conseil des mosquées du Rhône qui exprime par ailleurs "sa profonde reconnaissance envers la République française et notre Président pour cet acte de courage diplomatique, d’humanité et de lucidité politique".

"Un message fort à toutes les nations éprises de paix et de justice"

Dans un communiqué diffusé ce lundi, son président, Kamel Kabtane, salue en effet une décision "historique" constituant "une avancée majeure vers la justice, la paix et la dignité pour le peuple palestinien, qui lutte depuis des décennies pour sa souveraineté, sa liberté et sa reconnaissance au sein de la communauté internationale". Cette dernière refléterait également "l’attachement de la France au droit international, à la solution à deux États, et à la recherche d’une paix durable au Proche-Orient", poursuit-il.

Et d’ajouter : "Il s’agit d’un message fort, adressé non seulement aux Palestiniens, mais également à toutes les nations éprises de paix et de justice. Nous appelons l’ensemble des forces vives de la société française (...) à soutenir cette dynamique par un engagement sincère en faveur de la paix, du dialogue et du respect des droits fondamentaux". Tout en apportant son soutien "aux milliers de victimes civiles du conflit israélo-palestinien", le Conseil des mosquées du Rhône espère que cette reconnaissance sera enfin "le premier pas vers un avenir apaisé, où deux peuples pourront enfin vivre côte à côte, en sécurité, dans la dignité et le respect mutuel."

La Ville de Lyon hisse le drapeau palestinien

Le maire de Lyon a, quant à lui, fait le choix de hisser le drapeau palestinien sur le fronton de l'Hôtel de Ville ce lundi. Dans son message, Grégory Doucet, souligne qu'il s'agit d'un "geste de paix et de justice". Et d'ajouter que ce dernier "s'inscrit dans la tradition lyonnaise : une ville attachée à l'humanisme, au droit, à l'autodétermination des peuples (...)". La préfecture du Rhône devrait néanmoins demander le retrait du drapeau.

Douze mairies en France auraient également hissé le drapeau palestinien, indiquait le ministère de l'Intérieur.

