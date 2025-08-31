Actualité
"La République ne tolérera jamais l'antisémitisme" : la réaction de la Préfète à la vandalisation du mémorial de la Shoah

  • par Louise Ginies
    • La Préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes Fabienne Buccio a condamné avec "la plus grande fermeté" la vandalisation de la stèle du mémorial de la Shoah ce samedi soir.

    Après la vandalisation du Mémorial de la Shoah place Carnot ce samedi soir, de nouvelles inscriptions antisémites ont été signalées à Bron ce dimanche 31 août. Des actes qui font vivement réagir la classe politique lyonnaise, et notamment la Préfète de région Fabienne Buccio.

    "Hier, le Mémorial de la Shoah à Lyon, inauguré en début d’année, était dégradé par une inscription «Free Gaza» comme si le militantisme pro-palestinien pouvait justifier la haine des Juifs. Aujourd’hui, de nouvelles inscriptions antisémites ont été signalées à Bron, cette fois-ci sur une stèle et un monument au mort", a-t-elle dénoncé dans un communiqué.

    Des enquêtes ont été ouvertes pour chacun des actes commis et les forces de l'ordre sont à la recherche des personnes à l'origine de cet outrage. "La préfecture recevra cette semaine les représentants de la communauté juive afin de leur assurer le soutien indéfectible de l’État et pour faire le point sur les mesures mises en œuvre pour assurer sa sécurité", a complété la préfète.

