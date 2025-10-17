Actualité
Jérôme Moroge maire de Pierre-Bénite
Jérôme Moroge maire de Pierre-Bénite @Guillaume Lamy

Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge, nommé vice-président à la Région

  • par Loane Carpano

    • Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge (LR) a été nommé vice-président à la formation professionnelle et à l'apprentissage à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

    La maire d'Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge (LR), devient le 10e vice-président de Fabrice Pannekoucke à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Après avoir occupé le poste de conseiller régional au sport, puis au numérique ces dernières années, l'élu a été nommé au poste de vice-président à la formation professionnelle et à l’apprentissage.

    Il succède à Jacques Blanchet. En poste depuis juin 2022, ce dernier avait fait part de sa démission lors de la séance plénière de la Région le jeudi 16 octobre. L'ex-vice-président devrait se présenter à la présidence de la Fédération française du bâtiment.

