Haute-Savoie : la billetterie pour le Marathon du Mont-Blanc ouvre la semaine prochaine

La billetterie du Marathon du Mont-Blanc, organisé du 25 au 27 juin prochain à Chamonix, ouvrira dès lundi 20 octobre.

Avis aux coureurs. La billetterie du Marathon du Mont-Blanc ouvrira dès le lundi 20 octobre. Cette année encore, les inscriptions pour la course chamoniarde se feront uniquement en ligne et à des dates différentes, suivant les profils.

Afin de réduire l'impact environnemental du marathon, les coureurs se rendant jusqu'à Chamonix en bus ou en train, auront la possibilité de s'inscrire au Duo étoilé, au 90 kilomètres, au 42 kilomètres ou au 23 kilomètres, sans passer par la case tirage au sort tant redoutée. Cette offre concernera 50 % des dossards, alors attribués aux plus rapides lors de l'ouverture de la billetterie.

La billetterie ouvrira le 20 octobre à 10 h pour les coureurs résidants dans la communauté de commune de la vallée de Chamonix, se rendant à l'événement en train ou en bus. Les participants, hors secteur, se rendant également sur place en transports en commun devront attendre le 22 octobre 10 h. Les coureurs privilégiant la voiture ou l'avion, devront quant à eux attendre le 23 octobre pour s'inscrire au tirage au sort. A noter qu'un paiement de la compensation carbone liée au trajet domicile-Chamonix, aller/retour sera obligatoire.

Le marathon du Mont-Blanc se tiendra du 25 au 27 juin prochain au départ de Chamonix.

