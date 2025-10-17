Actualité
Drôme : Franck Tournié nommé directeur départemental du SDIS

  • par Romain Balme

    • Ancien directeur du SDIS en Corrèze, le colonel hors classe succède à Didier Amadeï. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

    Les sapeurs pompiers drômois ont un nouveau commandant. Le colonel Franck Tournié est nommé directeur départemental du service d’incendie et de
    secours de la Drôme (SDIS). Une décision conjointe entre la préfète Marie-Aimée Gaspari, et Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil d'administration du SDIS. Le futur directeur a été qualifié de "passionné et d'investi" sur le communiqué qui annonce sa nomination. Des qualités qui ont sans doute motivé ce choix.

    Officier de sapeur-pompiers, Franck Tournié a consacré 35 ans de sa carrière à la sécurité civile. Ce n'est pas la première expérience du colonel dans ce département. En effet, il occupait des postes à responsabilités dans ce domaine, les Deux-Sèvres, les Hautes-Pyrénées et enfin la Corrèze, où il assure la direction depuis 2017. Franck Tournié prendra ses fonctions le 1er janvier 2026, succédant ainsi à Didier Amadeï, parti à la retraite.

    Faire défiler vers le haut