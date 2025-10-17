Actualité
Michael Mann prix Lumière
US film director Michael Mann poses with his prize after being awarded with the Lumiere Award during a ceremony part of the Lumiere Film Festival in Lyon, central-eastern France, on October 17, 2025. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lyon. Michael Mann récompensé du prix Lumière 2025 : "C'est fantastique !"

  • par Loane Carpano

    • A deux jours de la cérémonie de clôture du Festival Lumière, Michael Mann a reçu le prix Lumière ce vendredi 17 octobre, au Palais des Congrès de Lyon.

    "Maintenant je comprends pourquoi les grands réalisateurs n'arrivent pas à sortir un mot quand ils arrivent ici, c'est fantastique, merci beaucoup", a affirmé le réalisateur et scénariste Michael Mann lors de la remise de son prix Lumière vendredi 17 octobre.

    Des mots forts marquant une cérémonie rythmée de discours, rétrospectives, projections et chansons, s'achevant par la remise du prix Lumière au réalisateur américain. "Mon père est venu en France pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il serait extrêmement fier et heureux d’être ici avec nous", a conclu le cinéaste, sous les applaudissements du public.

    Le festival se poursuit

    Connu pour ses films Heat, Le dernier des Mohicans, ou encore Ali, Michael Mann succède à l'actrice française Isabelle Huppert, prix Lumière 2024 : "C'est ici, dans cette ville qui respire le cinéma, que nous célébrons un homme dont l'œuvre continue d'allumer la lumière", a salué l'actrice avant de remettre le prix au réalisateur.

    La cérémonie de remise des prix est désormais passée, mais le festival se poursuit jusqu'à dimanche. Parmi les temps forts de ce week-end, des ciné-concerts, une masterclass avec John Woo, ou encore une nuit dédiée au cinéma d'animation japonais. La cérémonie de clôture, quant à elle, aura lieu dimanche 19 octobre à 15 heures à la Halle Tony Garnier, où le film Heat de Michael Mann sera projeté.

    Lire aussi : Festival Lumière : super Mann !

    Baptiste Chassagne vainqueur de la Diagonale des Fous 2025
    Baptiste Chassagne, taille patron sur la Diagonale des Fous

